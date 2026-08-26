Полузащитник «Манчестер Сити» Айюб Буадди, перешедший в клуб из «Лилля» и подписавший пятилетний контракт, поделился своими ожиданиями и настроем.

«Мы много говорили о моём будущем — ведь именно ради него я здесь. Мы понимаем, что в великом клубе нужно побеждать. Посмотрим, что будет дальше. Главное, что я готов выкладываться на 100%, всегда быть рядом с командой, — а дальше будет видно. Думаю, самое важное здесь — побеждать. В большом клубе нужно выигрывать, и именно этим мы и будем заниматься. Мы приложим все силы, чтобы достичь поставленных целей.

Когда приходишь в новый клуб, самое важное — познакомиться с новыми игроками, персоналом, а ещё — с болельщиками. Именно они будут болеть за тебя, выкладываться на 100%, ездить за командой по городам, поэтому я не могу дождаться встречи с ними и хочу сделать так, чтобы они гордились мной.

Я взрослел вместе с «Манчестер Сити» при Гвардиоле. То, что он сделал с момента прихода в клуб, было просто потрясающе. Но и без того понятно, что «Сити» — один из величайших клубов мира: здесь собраны лучшие игроки, лучшая команда, отличная инфраструктура. Здесь сделано всё, чтобы добиваться высоких результатов и показывать максимум.

Я считаю, что Премьер‑лига — самая привлекательная и самая конкурентная лига в мире. Лучшая лига в мире. Поэтому каждый футболист мечтает выступать в Премьер‑лиге, и я надеюсь, что смогу сыграть там как можно скорее», — приводит слова Буадди официальный сайт клуба.