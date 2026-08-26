«Локомотив» активировал опцию выкупа Титкова и ждёт решения игрока

Московский «Локомотив» активировал опцию выкупа полузащитника калининградской «Балтики» Николая Титкова за 125 млн рублей. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Теперь клубу осталось договориться с игроком, который пока не принял окончательного решения о будущем.

Ранее источники «Чемпионата» сообщали, что Титков является одним из вариантов усиления полузащиты «Локомотива» после ухода Артёма Карпукаса и Алексея Батракова.

В пятницу, 21 августа, «Локомотив» объявил о переходе полузащитника Артёма Карпукаса в «Зенит». В четверг, 20 августа, хавбек Алексей Батраков перешёл в «Галатасарай».