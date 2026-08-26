Главный тренер «Барселоны» Ханс‑Дитер Флик прокомментировал ситуацию с возможным переходом нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса.

«Я не хочу говорить на эту тему. Всё сводится к одному: либо Хулиан, либо мы обойдёмся без нового нападающего. Мне известна ситуация в клубе: были сделаны очень хорошие подписания. Клуб должен думать о будущем, а я как тренер хочу всё большего и большего. Я полностью доверяю своей команде, и нам нужно будет найти решения. Уровень игроков очень высокий. Деку проделывает отличную работу. Мы смотрим в будущее — на то, что лучше сейчас и в перспективе ближайших трёх‑пяти лет. Мы хотим стабильности для клуба», — приводит слова Флика Marca.

Стоит отметить, что ситуация вокруг Альвареса остаётся непростой на фоне его интереса к переходу в «Барселону»: на протяжении лета футболист рассматривает возможность трансфера, однако руководство «Атлетико» не планирует отпускать игрока. В 1-м туре чемпионата Испании, когда «Атлетико» сыграл с «Вильярреалом» вничью 2:2, болельщики «матрасников» встретили Альвареса недовольными возгласами и освистали его. Хулиан вышел на замену во втором тайме.