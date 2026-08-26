В «Факеле» подтвердили информацию об интересе к Ильзату Ахметову

Спортивный директор воронежского «Факела» Руслан Пименов прокомментировал новости об интересе клуба к полузащитнику Ильзату Ахметову. Сейчас 28-летний полузащитник пребывает в статусе свободного агента. В прошлом сезоне он на правах аренды выступал за «Крылья Советов», а полноценный контракт игрока принадлежал «Зениту».

«Пока преждевременно говорить о предложенном контракте Ахметову. Это квалифицированный игрок. Нам бы такой игрок помог — это факт. Интерес к нему есть, как и к остальным российским игрокам», — сказал Руслан Пименов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.