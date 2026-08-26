Тренер «Родины» Диас прокомментировал трансфер нападающего Онугхи

Главный тренер «Родины» Хуан Диас высказался о трансфере нападающего Германа Онугхи на фоне текущих задач команды.

«Все видят, что мы весёлая команда в атаке, мы много забиваем. Но нам не хватает в обороне, надо над этим работать. У нас будут новые игроки, но сейчас мы должны работать с теми футболистами, кто есть.

Я лично не просил купить Онугху, как пишут в прессе. Клуб решил, что нужно усилить позицию. Герман — очень хороший нападающий. Он внешне хорошо физически развит, крепкий. Думаю, он хорошо вливается в коллектив. Посмотрим, как будет на поле», — передаёт слова Диаса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее Онугха выступал за «Зенит» (Пенза), «Волгарь» (Астрахань), «Краснодар», «Тамбов», «Вайле» (Дания), «Крылья Советов» (Самара), «Рубин» (Казань), «Бней Сахнин» (Израиль), «Копенгаген» (Дания) и «Кайсериспор» (Турция).

После пяти стартовых матчей сезона Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Родина» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав четыре очка.