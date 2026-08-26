Вратарь «Родины» Волков: Онугха — крепкий игрок, хорошо вливается в коллектив

Голкипер московской «Родины» Сергей Волков высказался о новичке команды — нападающем Германе Онугхе.

«Онугха внешне хорошо физически развит, крепкий. Думаю, он хорошо вливается в коллектив. Посмотрим, как будет на поле», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов

Герман Онугха — российский футболист, выступающий на позиции нападающего. Родился 6 июля 1996 года в Москве. Ранее Онугха выступал за «Зенит» (Пенза), «Волгарь» (Астрахань), «Краснодар», «Тамбов», «Вайле» (Дания), «Крылья Советов» (Самара), «Рубин» (Казань), «Бней Сахнин» (Израиль), «Копенгаген» (Дания) и «Кайсериспор» (Турция).