Солтмурад Бакаев: «Родине» надо выходить и биться с «Балтикой» — с ними только так

Футболист «Родины» Солтмурад Бакаев высказался о предстоящем матче Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Балтикой».

«Новички вливаются в коллектив. С Германом я уже работал в «Рубине». У нас хороший коллектив, адаптация пройдёт хорошо. На Германа надо посмотреть в матче, чтобы сказать, как он изменился.

Мы уже адаптировались, но недобираем очки. С этим есть проблемы. Иногда случаются ошибки, поэтому пропускаем. Но мы их будем исправлять, всё разобрали. С «Балтикой» надо выходить и биться. Нам надо навязать борьбу, с ними только так», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.