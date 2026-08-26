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Солтмурад Бакаев: «Родине» надо выходить и биться с «Балтикой» — с ними только так

Солтмурад Бакаев: «Родине» надо выходить и биться с «Балтикой» — с ними только так
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Футболист «Родины» Солтмурад Бакаев высказался о предстоящем матче Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Балтикой».

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 6-й тур
30 августа 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Родина
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Новички вливаются в коллектив. С Германом я уже работал в «Рубине». У нас хороший коллектив, адаптация пройдёт хорошо. На Германа надо посмотреть в матче, чтобы сказать, как он изменился.

Мы уже адаптировались, но недобираем очки. С этим есть проблемы. Иногда случаются ошибки, поэтому пропускаем. Но мы их будем исправлять, всё разобрали. С «Балтикой» надо выходить и биться. Нам надо навязать борьбу, с ними только так», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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