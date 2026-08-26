Полузащитник «Баварии» перешёл в «Бенфику»

Лиссабонская «Бенфика» на своём официальном сайте объявил о трансфере Жоау Пальиньи из мюнхенской «Баварии». Футболист подписал контракт с португальским клубом до 2030 года.

Фото: ФК «Бенфика»

По данным СМИ, сумма сделки между «Бенфикой» и «Баварией» составила порядка € 14 млн.

В 2024 году «Бавария» купила Пальинью за € 51 млн. Закрепиться в немецком гранде хавбек не сумел. В минувшем сезоне Жоау на правах аренды выступал за лондонский «Тоттенхэм». Рыночная стоимость 31-летнего португальского полузащитника сейчас оценивается в € 15 млн.

Отметим, что Пальинья является воспитанником «Спортинга» — принципиального соперника «Бенфики».