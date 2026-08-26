Бывший аналитик «Спартака» Бьянки рассказал о пути команды Ваноли к победе в Кубке России

Бывший тренер-аналитик «Спартака» Андреа Бьянки поделился воспоминаниями о пути красно-белых к победе в Фонбет Кубке России под руководством Паоло Ваноли.

— В XXI веке каждый трофей для болельщиков «Спартака» – особенный. В этом году клуб снова выиграл Кубок России, а перед финалом все вспоминали тот матч с «Динамо». Как команда шла к нему?

— От ваших слов у меня появились мурашки. Надо начинать с января, когда Паоло Ваноли собрал тренерский штаб. Мы все не были знакомы между собой, даже сам Паоло до этого работал только с тренером вратарей – Марко Дзуккером. На базе «Спартака» в Тушино нужно было организовать офис, было много разных задач, изменений в различных процессах. Итальянцы умеют планировать, организовывать процессы, придумывать что-то полезное. В этом заключалась первая работа штаба Ваноли в «Спартаке».

Мы провели очень много работы над собой и над командой. Тренировались на сборах в Дубае, потом началась СВО – тоже тяжёлый период. Мы потеряли Айртона и Ларссона. Большое внимание тогда уделялось работе над сплочённостью коллектива. Это очень важно, без