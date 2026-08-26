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Футболист «Родины» Бакаев: не планируем бороться за выживание, я ненавижу этот вопрос

Футболист «Родины» Бакаев: не планируем бороться за выживание, я ненавижу этот вопрос
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Футболист «Родины» Солтмурад Бакаев ответил на вопрос о борьбе за выживание в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге. После пяти стартовых туров РПЛ «Родина» идёт на 13-м месте.

— Будет ли «Локомотив» вашим конкурентом в борьбе за выживание?
— Мы не планируем бороться за выживание. Я ненавижу этот вопрос. Надеюсь, журналисты услышат. А из «Локомотива» ушли лидеры, они переключаются, больше молодых. Можно вспомнить историю Батракова. Его никто не знал, но он раскрылся. Думаю, сейчас по такому пути будут идти их молодые игроки, просто нужно время. Не думаю, что «Локомотив» будет бороться за выживание, всё должно наладиться, — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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