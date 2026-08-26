«Кристал Пэлас» объявил о подписании защитника Акселя Дисаси из «Челси» на правах аренды

28‑летний центральный защитник Аксель Дисаси присоединился к «Кристал Пэлас» на правах аренды из «Челси» до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что в «Кристал Пэлас» считают: Дисаси может стать заменой Максансу Лакруа, который перешёл в «Челси» в июле.

Аксель Дисаси ранее выступал за «Париж», «Реймс» и «Монако», а с 2023 года защищал цвета «Челси». Футболист уходил в аренду в «Астон Виллу», а вторую часть прошлого сезона провёл в «Вест Хэм Юнайтед» — также в рамках арендного договора. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн. В 20 матчах прошедшего сезона защитник забил один гол.