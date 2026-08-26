«Ливерпуль» предложил € 58 млн за вингера «Кристал Пэлас» — Романо

«Ливерпуль» ведёт переговоры о трансфере вингера «Кристал Пэлас» и сборной Сенегала Исмаилы Сарра, сообщил инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети Х.

По информации источника, клуб направил предложение о переходе игрока в размере около £ 50 млн (€ 58 млн); сам футболист заинтересован в сделке. «Кристал Пэлас» ранее отклонил два предложения от турецкого «Галатасарая».

Сарр стал лучшим бомбардиром сборной Сенегала на чемпионате мира – 2026. В четырёх матчах нападающий забил четыре мяча.

В минувшем сезоне за «Кристал Пэлас» Сарр принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.