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«Очень нестабильный». Орлов раскритиковал Глушенкова

«Очень нестабильный». Орлов раскритиковал Глушенкова
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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов критически высказался о полузащитнике «Зенита» Максиме Глушенкове. Эксперт отметил нестабильность российского футболиста и констатировал: в составе сине-бело-голубых нет единоличного лидера.

«Глушенков — очень нестабильный. Пять мячей забил, бомбардир. Но эта его вторая карточка [в матче со „Спартаком“]… Вот зачем он без мяча атаковал Дмитриева? Когда они были рядом, тот его боднул плечом. А этот ему в ответ — раз! В „Зените“ нет лидера», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

«Зенит» идёт на четвёртом месте в таблице чемпионата России после пяти туров.

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