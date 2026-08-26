Галактионов: один Бабкин проблему «Локомотива» с составом не решит

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов сообщил, что руководители клуба перестал приглашать его на трансферный комитет.

— Вы входите в этот комитет?

— Раньше входил. В последнее время туда меня не приглашают.

— Как так может быть, что главный тренер не приглашается на трансферный комитет?

— Раньше это было, сейчас, может быть, меняется система управления. Я фамилии (игроков) вижу, знаю. Другой вопрос, что в последнее время эти фамилии почему-то появляются в СМИ, что не очень хорошо для переговоров. Есть ряд фамилий, которые неправдивы — их, по крайней мере, я не рассматривал.

— Вас эта система приглашения новичков устраивает?

— У нас и новичков особо нет. Мы говорим о Бабкине, о котором говорили достаточно давно. Наконец-то решение состоялось. Вопрос в том, что он один проблемы не решит. С начала календарного года команду покинула большая группа футболистов — Баринов, Карпукас, Пруцев, Воробьев, Батраков. Безусловно, на эти позиции необходимы качественные футболисты, чтобы «Локомотив» обрел себя прежнего. Команда, которая была сформирована — если бы удалось договориться с ребятами о продлении контрактов и точечно усилить 1-2 позиции — могла бы двигаться вперед и претендовать на выс