Костромской «Спартак» объявил о подписании нападающего Армина Спахича

Костромской «Спартак» подписал контракт с нападающим Армином Спахичем, сообщает телеграм-канал клуба.

25‑летний футболист ранее выступал за боснийский «Вележ», в 22 матчах он забил восемь голов.

Футбольную карьеру Спахич начал в Австрии, выступая за клубы «Лебринг», «Хенгсберг», «Прединг», «Граллу», «Граткорн» и «Хорн». В 2022 году он продолжил свою карьеру в Боснии и Герцеговине, где играл за «Градину», «ТОСК» и «Тузла Сити».

В сезоне-2025/2026 Спахич провёл первую часть чемпионата в составе «Тузла Сити», отметившись пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами в 12 матчах. Зимой он перешёл в «Вележ» из Мостара.