Возиньей интересовались два клуба РПЛ

Полузащитник «Краснодара» и сборной Кабо-Верде Кевин Ленини высказался о своём соотечественнике, голкипере Возинье, который ярко проявил себя на ЧМ-2026. Вратарь сообщил Ленини, что у него было два предложения из России.

— Ты не предлагал ему перебраться в Россию?

— Я сам — нет. Но перед тем как уехать в Чили, он сказал мне: «Знаешь, два российских клуба во мне заинтересованы». Я ему рассказал о положительных сторонах жизни в России, о чемпионате и условиях, которые здесь есть. Но, в конце концов, он выбрал свой путь…

— Знаешь, о каких клубах речь?

— Они точно из РПЛ. Кажется, одна команда только поднялась в лигу (ранее интерес к Возинье подтвердили в «Родине». — Прим. «Чемпионата»), — приводит слова Ленини «Спорт-экспресс».