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Игрок «Краснодара» Ленини: завоевать два титула было бы идеально

Игрок «Краснодара» Ленини: завоевать два титула было бы идеально
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини высказался об амбициях южного клуба. Он признался, что было бы идеально выиграть и Альфа-Банк РПЛ, и Фонбет Кубок России в сезоне-2026/2027.

— Ты видишь ещё одного конкурента в лице «Спартака» в борьбе за чемпионство?
— Не люблю говорить о других командах. Лучше фокусироваться на себе — это важнее.

— Согласны, но разве ты не чувствуешь, что «Спартак» стал реальной угрозой?
— В нашем чемпионате много сильных команд. «Спартак» в их числе наряду с «Зенитом» и ЦСКА. У всех них есть футболисты, которые в любой момент могут решить исход матча. Но самое важное для нас — побеждать в каждом туре и двигаться вперёд.

— В этом сезоне «Краснодар» снова будет бороться за оба трофея?
— Конечно. Завоевать два титула было бы идеально. Но наша цель, как я уже сказал, — идти от игры к игре и побеждать. А подводить итоги будем в конце сезона, — цитирует Ленини «Спорт-экспресс».

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