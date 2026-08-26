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«Челси» нацелился на вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса — Романо

«Челси» нацелился на вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса — Романо
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Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес может продолжить карьеру в «Челси». Лондонский клуб хочет заполучить вратаря до закрытия летнего трансферного окна. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.

«Астон Вилла» планирует сделать «первым номером» команды новичка Дзиона Судзуки. В связи с этим Мартинес положительно смотрит на перспективу ухода из бирмингемской команды.

Ранее сообщалось, что Мартинесом интересовался «Ювентус», но трансфер сорвался.

Мартинес выступает за бирмингемскую команду с сентября 2020 года. Его действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 12 млн. В сезоне-2025/2026 голкипер провёл 44 матча на клубном уровне, пропустил 49 мячей и сыграл «на ноль» в 14 встречах.

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