«Дело не в деньгах, а в достоинстве». «Атлетико» исключил переход Альвареса в «Барселону»

Мадридский «Атлетико» окончательно исключил переход нападающего Хулиана Альвареса в «Барселону».

Форвард сборной Аргентины Хулиан Альварес ранее заявлял о желании покинуть «Атлетико» и перейти в «Барселону» — об этом он публично говорил во время чемпионата мира, а затем уведомил о своём намерении руководство мадридского клуба.

«Игрока пытаются выставить жертвой, но на самом деле единственная пострадавшая сторона в ситуации с Хулианом — это мы. Клубу нанесён как финансовый, так и репутационный ущерб. Вероятность его продажи в «Барсу» равна нулю. Дело не в деньгах, а в достоинстве клуба.

Вокруг этой истории распространяется множество ложных сведений и полуправды. В итоге расплачиваться за всё приходится именно «Атлетико», — приводит слова представителя мадридского клуба Marca.