Брейдо отреагировал на слухи о желании ЦСКА потратить € 35 млн на трансферы до конца лета

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо опроверг информацию, что ЦСКА готов потратить € 35 млн до конца летнего трансферного окна. Ранее СМИ сообщали, что армейцы собираются приобрести на эти деньги крайнего защитника, центрального полузащитника и форварда.

«35 — давно счастливое, любимое и знаковое число для ЦСКА, однако в клубе в принципе не существует формата трансферной работы, предполагающего точно утверждённую сумму такого масштаба, в которую должна обойтись закупка на трансферном рынке. Есть позиции и конкретные игроки, по которым ведётся работа.

Более того, в так называемом инсайде даже эти позиции под усиление перечислены неверно. Надеемся, что текущие переговоры пройдут успешно, однако сумма возможных трат даже близко не может соответствовать упомянутым в прессе € 35 млн», – написал Брейдо в телеграм-канале.