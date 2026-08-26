В ЦСКА прокомментировали новость об отказе от предложения по Матвею Кисляку на € 30 млн

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на слухи, что клуб отклонил предложение в размере € 30 млн за полузащитника Матвея Кисляка. Интерес к футболисту приписывают турецкому «Бешикташу».

«Что касается слухов о Матвее Кисляке: клуб не отказывался от € 30 млн — таких предложений не было, как и какого-либо ультиматума на уход от Матвея. Единственное и ключевое, о чём сейчас идёт диалог с представителем Кисляка, — это продление контракта с нашим воспитанником», – написал Брейдо в телеграм-канале.

Ранее Александр Маньяков, агент Кисляка, заявил, что находится в постоянном контакте по полузащитнику с клубами из Италии, Испании, Франции и Саудовской Аравии, а в текущее трансферное окно добавился предметный интерес из Турции.