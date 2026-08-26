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«Кристал Пэлас» не продал «Ливерпулю» вингера Сарра за £ 50 млн — Романо

«Кристал Пэлас» не продал «Ливерпулю» вингера Сарра за £ 50 млн — Романо
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«Кристал Пэлас» отклонил предложение «Ливерпуля» о покупке флангового нападающего Исмаилы Сарра за £ 50 млн (€ 58 млн). Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём аккаунте в социальной сети X.

По информации инсайдера, лондонский клуб не собирается отпускать африканского вингера в это трансферное окно после того, как дважды отказал турецкому «Галатасараю» в покупке игрока.

В минувшем сезоне за «Кристал Пэлас» Сарр принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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