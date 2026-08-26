Глушенков — самый быстрый футболист 5-го тура РПЛ

Статистический портал РУСТАТ опубликовал рейтинг самых быстрых футболистов по итогам 5-го тура Альфа-Банк Российской Премьер Лиги. Так, максимальную скорость в минувшем туре развил полузащитник «Зенита» Максим Глушенков. В матче со «Спартаком» он разогнался до 34,16 км/ч.

Также в тройку самых быстрых игроков тура вошли два других игрока сине-бело-голубых: Густаво Мантуан (33,87 км/ч) и Вендел (33,52 км/ч).

Напомним, «Зенит» уступил «Спартаку» со счётом 0:2. Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встречу обслуживал арбитр Инал Танашев. Глушенков заработал удаление во втором тайме и досрочно покинул поле.