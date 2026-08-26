Итальянская федерация не будет поддерживать Инфантино на выборах президента ФИФА

Итальянская федерация футбола (FIGC) заявила о том, что не будет поддерживать Джанни Инфантино на выборах президента ФИФА в 2027 году на фоне скандалов с нынешнем руководителем организации.

«Мы продолжим работать вместе с УЕФА и другими европейскими федерациями, чтобы продвигать идею футбола, основанную на заслугах, солидарности, устойчивости и центральной роли болельщиков. Мы разделяем модель диалога, открытости и общей ответственности, которая до сих пор позволяла футболу расти, внедрять инновации и в то же время защищать свои основополагающие принципы», — приводит слова президента FIGC Джованни Малаго официальн