ЦСКА объявит о продлении контракта с одним из лидеров клуба 27 августа, это не Кисляк

Московский ЦСКА готовится сообщить о продлении контракта с одним из лидеров команды. Как написал директор по коммуникациям армейцев Кирилл Брейдо в телеграм-канале, официальное объявление состоится в четверг, 27 августа, в день рождения клуба.

Ранее клуб анонсировал выпуск третьего комплекта формы, презентация которого также состоится завтра, в день 115-летия команды.

Брейдо не стал раскрывать имя футболиста, с которым ЦСКА договорился о продлении контракта, отметив лишь, что это не полузащитник Матвей Кисляк, переговоры о новом соглашении с которым также ведутся. Интерес к Кисляку в летнее трансферное окно приписывают «Бешикташу».