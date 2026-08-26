«Психологическая яма». Орлов поставил диагноз «Зениту»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов поставил диагноз «Зениту»: он считает, что команда находится в психологической яме.

«У команды какая-то психологическая яма сейчас. Это, конечно, бывает у разных команд. Но у «Зенита» как раз проглядывается эта тенденция в последние годы. Последние два-три сезона. В первом повезло, мы выиграли. Второй — проиграли. И последний выиграли, сами выиграли: шли сзади, и в последний момент выскочили из-за спины, стали чемпионами. Семаку надо скорее думать о том, чтобы искать замену [лидерам прошлых лет]. Кондаков есть, Шилов есть. Надо их чаще выпускать, менять всех, у кого игра не идёт», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

«Зенит» находится на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России после пяти туров.