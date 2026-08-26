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Динамо Ставрополь — Астрахань, результат матча 26 августа 2026, счет 1:0, третий раунд Кубка России 2026/2027

«Динамо» Ставрополь победило «Астрахань» и вышло в четвёртый раунд Кубка России
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Завершился матч третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встречались ставропольское «Динамо» и «Астрахань». Команды играли на стадионе «Ессентуки-Арена» в Ессентуках. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Олегом Снегирёвым из Нижнего Новгорода. Победу со счётом 1:0 праздновали бело-голубые.

Fonbet Кубок России . 3-й раунд
26 августа 2026, среда. 17:00 МСК
Динамо Ставрополь
Ставрополь
Окончен
1 : 0
Астрахань
Астрахань
1:0 Ягьяев – 63'    

Единственный мяч в игре был забит на 63-й минуте. Ударом с пенальти отличился защитник «Динамо» Магомеднаби Ягьяев.

Таким образом, ставропольское «Динамо» вышло в четвёртый раунд Пути регионов Кубка России. «Астрахань» завершила выступления в турнире. Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак».

Календарь матчей Кубка России сезона-2026/2027
Турнирная таблица Кубка России сезона-2026/2027
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