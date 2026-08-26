«Динамо» Ставрополь победило «Астрахань» и вышло в четвёртый раунд Кубка России

Завершился матч третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встречались ставропольское «Динамо» и «Астрахань». Команды играли на стадионе «Ессентуки-Арена» в Ессентуках. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Олегом Снегирёвым из Нижнего Новгорода. Победу со счётом 1:0 праздновали бело-голубые.

Единственный мяч в игре был забит на 63-й минуте. Ударом с пенальти отличился защитник «Динамо» Магомеднаби Ягьяев.

Таким образом, ставропольское «Динамо» вышло в четвёртый раунд Пути регионов Кубка России. «Астрахань» завершила выступления в турнире. Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак».