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Орлов проанализировал игровые проблемы «Зенита»

Орлов проанализировал игровые проблемы «Зенита»
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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов проанализировал игровые проблемы петербургского «Зенита». Он отметил, что у сине-бело-голубых нет командного взаимодействия.

«Командного взаимодействия пока нет у «Зенита». Сейчас вытаскивают команду индивидуальные возможности и способности игроков. А нужна общая и синхронная игра всех звеньев. В принципе, оборона-то у «Зенита» выстроена. Но главное — это организация атаки. Футбол — это гол. Это философия игры», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

«Зенит» находится на ч