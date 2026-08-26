«Локомотив» им в подмётки не годится». Бубнов — о переходе Батракова в «Галатасарай»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о переходе полузащитника Алексея Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай».

«Батраков перешёл в суперкоманду. «Локомотив» им в подмётки не годится. Здесь Батракову нужно было ещё и забивать. Там есть Осимхен. Этому человеку надо только давать передачи. Батраков это умеет делать. Ему не надо там бежать, забивать. Отдал — и можешь даже не бежать, поддерживать. В «Локомотиве» у Батракова таких игроков не было. Там вокруг Батракова играют футболисты мирового уровня. Представляешь, в какую он компанию попадает? Естественно, у него там прогресс по-любому будет. В «Локомотиве» уже этого прогресса не было. И «Локомотив» — молодцы. Вовремя продали, потому что таких денег никто бы не дал», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

О трансфере Алексея Батракова в турецкий клуб было объявлено 20 августа. Сумма перехода составила € 25 млн.