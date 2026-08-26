Унаи Эмери настаивает на трансфере Николаса Джексона из «Челси» в «Астон Виллу» — Романо

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери настаивает на трансфере нападающего Николаса Джексона из лондонского «Челси». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, бирмингемцы почти договорились с сенегальцем и его представителями об условиях личного контракта.

Эмери хочет, чтобы «Астон Вилла» начала официальные переговоры с «Челси» о трансфере. За форварда готовы заплатить более € 70 млн.

В минувшем сезоне Джексон играл за «Баварию» на правах аренды. Нападающий принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и четырьмя результативными передачами. Его контракт с «Челси» рассчитан до лета 2033 года.