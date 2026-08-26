Стал известен план «Барселоны» в случае, если трансфер Альвареса не состоится

«Барселона» не будет подписывать нападающих в нынешнее трансферное окно, если в команду не перейдёт форвард мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, президент сине-гранатовых Жоан Лапорта, а также спортивный директор Деку и главный тренер Ханс-Дитер Флик договорились не приобретать других нападающих, так как они либо не перейдут в клуб, либо могут не соответствовать уровню команды.