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Стал известен план «Барселоны» в случае, если трансфер Альвареса не состоится

Стал известен план «Барселоны» в случае, если трансфер Альвареса не состоится
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«Барселона» не будет подписывать нападающих в нынешнее трансферное окно, если в команду не перейдёт форвард мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, президент сине-гранатовых Жоан Лапорта, а также спортивный директор Деку и главный тренер Ханс-Дитер Флик договорились не приобретать других нападающих, так как они либо не перейдут в клуб, либо могут не соответствовать уровню команды.