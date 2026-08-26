Бубнов оценил шансы Литвинова и Умярова заиграть в клубе из европейского чемпионата

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил шансы футболистов московского «Спартака» Руслана Литвинова и Наиля Умярова заиграть в европейском клубе.

— Ну, я бы на их месте не уезжал. В материальном плане у них всё в порядке. Они здорово сыграны. Умяров – вообще неприкасаемый, а Литвинов – универсальный. Он на трёх позициях может играть: центральный защитник, крайний, опорный. Если надо, я считаю, то он может и вингера сыграть.

— А если уедут оба, то у кого получится, на ваш взгляд?

— Во-первых, они в хорошие клубы не уедут. Нет смысла. В клуб уровня «Спартака» они не уедут. Но с учётом вариативности Литвинова, у него больше шансов заиграть, потому что если на одной позиции высокая конкуренция, то он сможет на другой. Такие игроки, как Литвинов, очень ценятся. Умяров только опорный полузащитник.

— Но он умный полузащитник?

— Да. Он достаточно умный, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».