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Полузащитник «Манчестер Сити» прошёл медосмотр перед трансфером в «Ньюкасл» — Sky Sports

Полузащитник «Манчестер Сити» прошёл медосмотр перед трансфером в «Ньюкасл» — Sky Sports
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Центральный полузащитник «Манчестер Сити» Нико Гонсалес прошёл медицинский осмотр перед переходом в «Ньюкасл». Об этом сообщает издание Sky Sports. По данным источника, есть надежда, что официальное объявление о трансфере будет сделано в ближайшие 24 часа.

Сообщается, что сумма трансфера составит € 58,5 млн.

Гонсалес выступает за «Манчестер Сити» с февраля 2025 года. В Англию воспитанник «Барселоны» перебрался из «Порту». В минувшем сезоне 24-летний футболист принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

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