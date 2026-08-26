15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клуб АПЛ рассматривает возможность трансфера Джека Грилиша из «Манчестер Сити» — Sky

Клуб АПЛ рассматривает возможность трансфера Джека Грилиша из «Манчестер Сити» — Sky
Комментарии

Вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш может сменить команду в летнее трансферное окно. Как сообщает издание Sky Sports, возможность приобретения 30-летнего футболиста рассматривает клуб английской Премьер-лиги «Сандерленд».

По данным источника, «Сандерленд» хотел бы арендовать английского игрока, у которого остался последний год по контракту с «Манчестер Сити». Однако также изучается и вариант с полноценным трансфером на постоянной основе, поскольку «Сандерленд» стремится усилить фланги атаки.

Сообщается, что Грилиш также интересен «Эвертону», за который он выступал в прошлом сезоне на правах аренды.

Материалы по теме