Клуб АПЛ рассматривает возможность трансфера Джека Грилиша из «Манчестер Сити» — Sky

Вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш может сменить команду в летнее трансферное окно. Как сообщает издание Sky Sports, возможность приобретения 30-летнего футболиста рассматривает клуб английской Премьер-лиги «Сандерленд».

По данным источника, «Сандерленд» хотел бы арендовать английского игрока, у которого остался последний год по контракту с «Манчестер Сити». Однако также изучается и вариант с полноценным трансфером на постоянной основе, поскольку «Сандерленд» стремится усилить фланги атаки.

Сообщается, что Грилиш также интересен «Эвертону», за который он выступал в прошлом сезоне на правах аренды.