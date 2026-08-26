Савиньо очень лаконично попрощался с «Манчестер Сити» после трансфера в «Тоттенхэм»

Бразильский вингер Савиньо очень кратко обратился к своему бывшему клубу после перехода из «Манчестер Сити» в «Тоттенхэм». О сделке было официально объявлено во вторник, 25 августа. Ранее СМИ сообщали, что сумма перехода из «Манчестер Сити» составит около € 99 млн.

«Спасибо, «Манчестер Сити», — написал Савиньо в соцсети, прикрепив к публикации видео с нарезкой своих индивидуальных действий в период выступления за клуб.

За «Манчестер Сити» Савиньо выступал с лета 2024-го. В Англию он перебрался из французского «Труа» после года в испанской «Жироне» на правах аренды. Оба клуба принадлежат холдингу City Football Group, который владеет «Манчестер Сити».