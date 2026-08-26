Пропуск Альваресом тренировки «Атлетико» не связан с «Барселоной» — Mundo Deportivo

Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес пропустил тренировку клуба не из-за «Барселоны». Как сообщает издание Mundo Deportivo, источники, близкие к игроку, категорически опровергли информацию, что отсутствие аргентинца на тренировке было вызвано недисциплинированностью или бунтом.

Эти же источники уточнили, что Альварес никогда бы не стал притворяться больным и что его отсутствие было просто связано с недомоганием после плохого ночного сна. Эта же версия была озвучена со стороны мадридского «Атлетико».

Ранее сообщалось, что Альварес является главной целью каталонцев на трансферном рынке на позицию центрального нападающего, а сам футболист мечтает перейти в «Барселону». «Матрасники», в свою очередь, не хотят отпускать футболиста к конкуренту.