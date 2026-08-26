«Челси» подпишет второго защитника из «Аталанты» за лето, сумма — € 40 млн — Ди Марцио

«Челси» близок к приобретению 18-летнего центрального защитника «Аталанты» и сборной Италии Хонеста Аханора. Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте, «синие» работают над приобретением молодого футболиста.

По данным источника, сумма трансфера превысит € 40 млн. Переговоры достигли финальной стадии. Отмечается, что между «Челси» и «Аталантой» сложились хорошие отношения после сделки по латералю Марко Палестре в текущее трансферное окно.

Таким образом, Аханор может стать вторым защитником «Аталанты», перешедшим в «Челси» текущим летом. Палестра, как сообщалось, перебрался в английский клуб за € 57+3 млн и 10% от любой будущей перепродажи.