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Кубок России по футболу 2026/2027: результаты на 26 августа 2026, календарь, таблица

Кубок России — 2026/2027 по футболу: результаты на 26 августа, календарь, таблица
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В среду, 26 августа, прошли матчи второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Результаты встреч третьего раунда Пути регионов Кубка России на 26 августа:

«Носта» (Новотроицк) – «Сокол» (Саратов) – 1:1 (4:5 пен.);
«Торпедо Миасс» – «Волна» – 0:1;
«КДВ» (Томск) – «Чертаново» – 2:4;
«Динамо Ставрополь» – «Астрахань» – 1:0;
«Дружба» (Майкоп) – «Нефтяник» (Избербаш) – 2:1;
«Волгарь» (Астрахань) – «Спартак-Нальчик» – 3:0.

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар» со счётом 1:1 (4:3