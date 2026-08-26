«Галатасарай» близок к закрытию сделки по трансферу Рафаэла Леау из «Милана» — Романо

«Галатасарай» близок к заключению соглашения с «Миланом» по трансферу португальского левого вингера Рафаэла Леау. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, детали сделки обсуждаются, а сумма трансфера составит € 45 млн.

По данным источника, также необходимо согласовать личные условия с представителями футболиста. «Галатасарай» торопится заключить сделку.

Ранее сообщалось, что Леау хотел бы продолжить карьеру в Англии, а запрос «Милана» составлял примерно € 50-60 млн. В стартовом туре Серии А — 2026/2027 «Милан» одержал победу над «Торино» (2:1). Леау в заявку команды на игру включён не был.