«Манчестер Сити» объявил о трансфере Нико Гонсалеса в «Ньюкасл»

Испанский полузащитник Нико Гонсалес перешёл из «Манчестер Сити» в «Ньюкасл». О трансфере объявила пресс-служба «горожан» на официальном сайте команды. «Ньюкасл» же сообщил о подписании с 24-летним испанцем долгосрочного контракта.

За новый клуб Гонсалес будет выступать под шестым номером.

Нико Гонсалес выступал за «Манчестер Сити» с февраля 2025 года. В Англию воспитанник испанской «Барселоны» перебрался из «Порту». В минувшем сезоне 24-летний футболист принял участие в 41 матче за манчестерский клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. По данным СМИ, сумма трансфера составила € 58,5 млн.