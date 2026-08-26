Нико Гонсалес прокомментировал свой переход из «Манчестер Сити» в «Ньюкасл»

Новичок «Ньюкасла» Нико Гонсалес высказался о своём трансфере из «Манчестер Сити». О переходе было официально объявлено в среду, 26 августа. По данным СМИ, сумма трансфера составила € 58,5 млн.

«Я очень рад быть здесь, в этом потрясающем клубе. Я слышал только самые лучшие отзывы о клубе и городе, поэтому я очень рад стать частью этого проекта. Мне уже нравится чёрно-белая футболка, и я с нетерпением жду, когда начну носить её на поле…

Я дважды играл на «Сент-Джеймс Парк» с «Манчестер Сити», и это было действительно тяжело. Атмосфера была потрясающей, а болельщики — невероятно страстными. Я с нетерпением жду возможности испытать это, играя за команду хозяев», — приводит слова Гонсалеса официальный сайт «Ньюкасла».