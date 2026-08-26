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Генеральный директор «Уфы» подтвердил блокировку счетов клуба

Генеральный директор «Уфы» подтвердил блокировку счетов клуба
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Генеральный директор «Уфы» Марат Шмаков подтвердил, что у команды заблокированы счета из‑за долгов на сумму более 27,7 млн рублей. Ранее информация об этом появилась на сайте Федеральной налоговой службы.

«На сегодняшний день да, информация подтверждается, у клуба заблокированы счета. Но вместе с тем можно с уверенностью сказать, что на финансовой состоятельности клуба это не отразится, мы выполняем свои финансовые обязательства. Финансовой задолженности, которая могла бы повлиять на деятельность клуба, нет. В ближайшее время всё будет урегулировано, управление клуба в курсе этого вопроса», — приводит слова Шмакова «Матч ТВ».

После 8-го тура Первой лиги «Уфа» с 12 очками находится на шестом месте в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Нижний Новгород», у которого 18 очков.

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