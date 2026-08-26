Нико Гонсалес высказался о «Манчестер Сити» после трансфера в «Ньюкасл»

Новичок «Ньюкасла» Нико Гонсалес высказался о «Манчестер Сити» после ухода из клуба. О трансфере было официально объявлено в среду, 26 августа. По данным СМИ, сумма сделки составила € 58,5 млн.

«Для меня было честью быть частью «Манчестер Сити». Со стороны трудно понять, насколько это потрясающий клуб. Руководство, игроки, тренеры, персонал и болельщики делают его невероятно особенным. Для меня было настоящей честью играть за эту команду. Мне очень понравилось здесь, но у меня есть желание играть чаще. Честно говоря, я ухожу с любовью и благодарностью к «Сити».

За время работы здесь я многому научился, сотрудничая с одними из лучших игроков и тренеров в мире.Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить всех моих товарищей по команде, персонал и болельщиков «Сити», которые оказывали мне поддержку и помощь на протяжении всего моего пребывания в Манчестере. Желаю команде всего наилучшего в этом сезоне и в будущем», — приводит слова Гонсалеса официальный сайт «Манчестер Сити».