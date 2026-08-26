Агент Бальде проведёт переговоры с «МЮ» о переходе фулбека из «Барселоны» — Скира

Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы флангового защитника «Барселоны» Алекса Бальде, в ближайшее время начнёт переговоры с «Манчестер Юнайтед» о переходе игрока в английский клуб. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём аккаунте в социальной сети Х.

Ранее в СМИ появлялась информация, что защитник хочет остаться в «Барселоне». При этом футболист не попал в заявку на матч 2‑го тура Ла Лиги с «Эльче» (5:0).

В минувшем сезоне Бальде принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.