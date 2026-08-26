15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Реал Мадрид — Реал Сосьедад: Сучич сравнял счёт на 44-й минуте матча Ла Лиги

«Реал» М — «Реал Сосьедад»: Сучич сравнял счёт на 44-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт перенесённый матч 1-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Реал Сосьедад». Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания). В качестве главного арбитра выступает Матео Бускетс Феррер (Пальма-де-Мальорка). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче — 1:1.

Испания — Ла Лига . 1-й тур
26 августа 2026, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
2-й тайм
2 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Мбаппе – 40'     1:1 Сучич – 44'     2:1 Мбаппе – 60'    

Полузащитник гостей Лука Сучич сравнял счёт на 44-й минуте. Ранее первый мяч в матче забил форвард хозяев Кили