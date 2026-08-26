«Реал» М — «Реал Сосьедад»: Сучич сравнял счёт на 44-й минуте

В эти минуты идёт перенесённый матч 1-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Реал Сосьедад». Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания). В качестве главного арбитра выступает Матео Бускетс Феррер (Пальма-де-Мальорка). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче — 1:1.

Полузащитник гостей Лука Сучич сравнял счёт на 44-й минуте. Ранее первый мяч в матче забил форвард хозяев Кили