15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сперцян сделал ассист в матче «Аль-Ахли» — «Окленд», он набирает очки в 4-й встрече подряд

Сперцян сделал ассист в матче «Аль-Ахли» — «Окленд», он набирает очки в 4-й встрече подряд
Комментарии

Полузащитник «Аль-Ахли» Эдуард Сперцян отметился результативным действием в матче Межконтинентального кубка ФИФА с «Оклендом» (Новая Зеландия). Победу в этой встрече одержали футболисты «Аль-Ахли» со счётом 1:0.

Сперцян ассистировал нападающему «Аль-Ахли» Салеху Аль-Шамату на 63-й минуте встречи.

Эдуард Сперцян совершил результативные действия во всех четырёх матчах за «Аль-Ахли». Футболист отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». Футболист перешёл в «Аль‑Ахли» из «Краснодара» в летнее трансферное окно. По данным СМИ, сумма трансфера составила € 22 млн.

Материалы по теме