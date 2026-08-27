Результаты матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА на 26 августа

В среду, 26 августа, состоялись три ответных матча квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Лига чемпионов, результаты встреч раунда плей-офф, 26 августа:

«Лион» (Франция) — «Фенербахче» (Турция) — 1:2;

«Викинг» (Норвегия) — «Динамо» Загреб (Хорватия) — 3:1;

АЕК Афины (Греция) — «Левски» (Болгария) — 4:0;

«Целе» (Словения) — «Слован» Братислава (Словакия) — 1:2 д. вр.

В общем этапе Лиги чемпионов примут участие 36 команд, которые будут разделены на четыре корзины. Все клубы проведут по две встречи с командами из каждой корзины. Жеребьёвка состоится в четверг, 27 августа.