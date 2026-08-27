Определились все участники общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027

Определились все участники общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. Всего в финальной стадии турнира сыграют 36 команд.

29 из них квалифицировались напрямую, а оставшиеся семь мест заняли команды, преодолевшие отборочный этап. Последние четыре места достались «Фенербахче», АЕКу, «Викингу» и «Словану».

Список команд, вышедших в общий этап Лиги чемпионов:

«Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла», «Ливерпуль» (все – Англия), «Барселона», «Реал» Мадрид, «Вильярреал», «Атлетико» Мадрид, «Бетис» (все – Испания), «Интер», «Наполи», «Рома», «Комо» (все – Италия), «Бавария», «Боруссия» Дортмунд, «РБ Лейпциг», «Штутгарт» (все – Германия), «ПСЖ», «Ланс», «Лилль» (все – Франция), ПСВ, «Фейеноорд» (обе – Нидерланды), «Порту», «Спортинг» (обе — Португалия), «Галатасарай», «Фенербахче» (обе — Турция), «Будё-Глимт», «Викинг» (Норвегия), «Брюгге» (Бельгия), «Славия» (Чехия), «Шахтёр» (Украина), «Сабах» (Азербай