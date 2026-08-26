Результаты матчей Лиги конференций — 2026/2027 по футболу на 26 августа

В среду, 26 августа, стартовали ответные матчи раунда плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА сезона-2026/2027, в рамках которого прошла одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня.

Результат матча Лиги конференций сезона-2026/2027 на 26 августа:

«Рапид» Вена (Австрия) — «Хартс» (Шотландия) — 2:2 (3:4 пен.)

Остальные ответные встречи плей-офф отбора в Лигу конференций пройдут завтра, 27 августа. Победившие по сумме двух встреч команды примут участие в общем этапе Лиги конференций, жеребьёвка которого состоится 27 августа.

Действующий победитель Лиги конференций — английский клуб «Кристал Пэлас».