«Реал» М — «Реал Сосьедад»: Мбаппе оформил дубль на 60-й минуте

В эти минуты идёт перенесённый матч 1-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Реал Сосьедад». Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания). В качестве главного арбитра выступает Матео Бускетс Феррер (Пальма-де-Мальорка). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче — 2:1 в пользу «Реала».

Форвард хозяев Килиан Мбаппе оформил дубль на 60-й минуте. Ранее первый мяч в матче Мбаппе забил на 40-й минуте. Полузащитник «Реала Сосьедад» Лука Сучич сравнял счёт на 44-й минуте.

В матче 2-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» победил «Эспаньол» (2:1), а «Реал Сосьедад» уступил «Бетису» (0:1).

В следующем матче «Реал» на своё